القصة الكاملة لغرق فندق عائم بالأقصر ومصرع اثنين من طاقمه.. صور

شهدت محافظة الأقصر، واقعة غرق جزئي لأحد الفنادق العائمة المتوقفة عن العمل والتي تجرى بها أعمال صيانة وتطوير على كورنيش النيل بمدينة الأقصر، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخر من العاملين عليه.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات محافظة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، بلاغا يفيد بحدوث غرق جزئي لأحد الفنادق العائمة المتوقفة عن العمل أمام قاعة المؤتمرات الدولية بمنطقة الكرنك بمدينة الأقصر، والتي تجرى بها أعمال صيانة وتطوير على كورنيش النيل بمدينة الأقصر ولا يوجد عليه أي سياح وخال من النزلاء.

وعلى الفور، انتقل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة إلى الموقع، وتبين أن الفندق العائم يدعى "نايل تيفولي" لا يعمل منذ عام 2010، ولا يوجد على متنه سوى العمال والطاقم الملاحي ورخصتها الملاحية سارية.

وتم التواصل مع الترسانة النيلية والملاحة النهرية وشرطة المسطحات لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو رفع الفندق العائم، وقد أكد البلاغ أن الحركة الملاحية بمجرى النيل تعمل بصورة طبيعية.

وقد تبين من خلال حصر العاملين والطاقم، فقد شخصين اثنين منهم وجار تمشيط المنطقة عن طريق الإنقاذ النهري، وتم تحرير محضر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان أحد طاقم المركب السياحي الغارق، ويدعى "حسين المغربي" 21 سنة، مقيم قرية إدفا بمحافظة سوهاج، وجرى إيداعه مشرحة مستشفى الكرنك الدولي، وإنقاذ آخر، وكثفت قوات الإنقاذ النهري عمليات البحث للبحث عن ثالث مفقود يدعى " أحمد السيد" 30 سنة، مقيم محافظة المنيا وسط تواجد كل الأجهزة المعنية، حتى تم انتشال جثمانه بعد عمليات بحث وجرى إيداعه مشرحة المستشفى.

غرق فندق عائم (1)

غرق فندق عائم (1)

غرق فندق عائم (2)

غرق فندق عائم (2)