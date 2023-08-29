بالفيديو.. المجلس القومي للطفولة والأمومة يكشف تفاصيل مبادرة "دوي"

كشفت الدكتورة نيفين عثمان، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، تفاصيل فعالية المبادرة الوطنية دوي لتمكين الطفل المصري، أن المبادرة تنفذ تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، وموجهة لكل بنت لجعل صوتها مسموعا ولكل أم وأب وأخ يساندها وخلق بيئة داعمة لتكون فردا إيجابيا في المجتمع تقوم بدورها ومسئولياتها في المجتمع، مشيرة إلى أن سفراء مبادرة دوي موجودون في كل المحافظات المصرية.

وأضافت "نيفين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة بدأ في التعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤخرًا مع مجلس القبائل والأسر المصرية تحت مبادرة وطن واحد للدخول في المحافظات الحدودية، وتم البدء في العريش والأسبوع الماضي كنا في مرسى مطروح.

وتابعت أنه تم عمل بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لأن 40 % من السكان تحت الشريحة العمرية ذات الـ 18 عاما، و25 مليون منهم موجودون في المدارس الحكومة ولذلك كان هناك ضرورة لاستدامة التدخل.

وأردفت أن مبادرة دوي بها أكثر من مكون، أبرزها إعطاء فرصة للولد والبنت في الحديث وأن يكونوا صناع التغير الاجتماعي الإيجابي لمجتمعهم وعرض عليهم الظواهر الإيجابية والسلبية، وكشف سلبيات زواج الأطفال وهم في سن صغير بجانب مخاطر عمالة الأطفال والتنمر وكل الظواهر المختلفة لإعطاؤهم فرصة في دوائر الحل، كما يتم التركيز على الهوية الوطنية المصرية ونعرف الطفل ببلده ودوره الإيجابي في المجتمع الذي يعيش فيه.