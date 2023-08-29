أستاذ باطنة: "100 يوم صحة" تقدم الخدمات المتنوعة.. ويطالب السيدات بالفحص الدوري

أكد الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، إن مبادرة 100 يوم صحة، تقوم بتقديم الخدمات المتنوعة من تثقيف وتوعية وإرشاد وتطعيمات وتشخيص وجراحات وغيرها.



وأضاف أشرف عقبة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن مبادرة 100 يوم صحة تمكنت من تكثيف كافة المبادرات الصحية السابقة، وتقوم بتقديم الخدمات لكافة الفئات العمرية.

ووجه رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، نصيحة عاجلة للسيدات، بضرورة الفحص الدوري على أنفسهن، خاصة أن الأمر أصبح متاحا بشكل مجاني من خلال مبادرة 100 يوم صحة، متابعا “أي سيدة تشعر أن لديها مشكلة في الثدي يجب أن تذهب للكشف فورا”.