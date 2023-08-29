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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

صوت الناس.. عملية جراحية تنقذ حياة جودي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تلقت "البوابة نيوز" رسالة من ولاء أسعد البالغة من العمر 41 عاما، وتقيم بالقاهرة تقول إنها لديها طفلة تعانى من المرض وتحتاج إلى المساعدة الطبية، وليس لديها القدرة على تكلفة العلاج نظرا لضيق الحالة المادية.

 وأشارت إلى أن نجلتها جودي أسامة محمد تبلغ من العمر 12 عاما مريضة بالشلل الدماغي، وتعانى من تأخر لغوى وحركي وتحتاج إلى المساعدة الطبية  بعدما زاد عليها المرض وأصبح الحل الوحيد  هو التدخل الجراحي وإجراء عملية للمفاصل في أسرع وقت ممكن.

 وناشدت “ولاء” المسئولين عبر “ البوابة نيوز” لبحث حالة ابنتها ومحاولة إنقاذها من خلال  سرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة منها لدخول  طفلتها لإجراء العملية الخاصة بها على نفقة الدولة ومحاولة إنقاذها قبل فوات الأوان.

للتواصل /01145701257 

طبى علاج نفقة عملية جراحية صوت الناس