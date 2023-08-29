مشروع توشكى يضيف 1.1 مليون فدان للرقعة الزراعية.. وخبراء: له مردود كبير في توفير المحاصيل الزراعية

أكد الدكتور محمد الشحات، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، أن مشروع توشكى يعد من أهم المشروعات العملاقة التى نفذتها مصر، مشيرًا إلى أن توشكى تبعد عن أبو سمبل 230 كم، وهذا المشروع بدأ فى التسعينيات ثم توقف.



الدكتور محمد الشحات، رئيس الهيئة العامة للتعمير

وقال الشحات في تصريحات تلفزيونية، إن الرئيس السيسي اتخذ قرارا شجاعا فى 2014، لإحياء مشروع توشكى، مضيفًا أن هناك مجموعة من التحديات التى واجهت تنفيذ المشروع، أبرزها التخلص من المانع الصخرى وتفجيرها.

وأضاف الشحات، أن مشروع توشكى يضيف 1.1 مليون فدان للرقعة الزراعية، والمساحة الفعلية المنزرعة حاليا نحو 600 ألف فدان، وهذا المشروع يتم زراعته القمح كون من المحاصيل الاستراتيجية.

وتابع: مشروع توشكى يحتوي على 37 ألف فدان منزرعة بالنخيل لإنتاج التمور، ويتم العمل على إنشاء مصنع للتعبئة والتغليف التمور فى توشكى، وتصدير الفائض للدول المجاورة، ومن المستهدف زراعة 2.3 مليون نخلة من أجود الأصناف والأنواع.

ولفت الشحات، إلى أن الرى فى مشروع توشكى يقوم على الطريقة الحديثة، وذلك ترشيدا لاستهلاك المياه، موضحًا أن مشروع توشكى شريك رئيسى يساهم فى الحفاظ على الأمن الغذائى وإنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الاستيراد.

وأكمل: الدولة المصرية أنفقت المليارات للحفاظ على الأمن الغذائى، كما أن مصر تزرع أفضل الأصناف للحصول على أعلى إنتاج، ومصر نجحت فى إعادة استخدام مياه الصرف الصحى، والدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان للرقعة الزراعية.



وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن الفترة الأخيرة شهدت تطورًا كبيرًا في الرقعة الزراعية مما ساعد بشكل كبير في زيادة الإنتاج وارتفاع الصادرات الزراعية وتقليل الواردات موضحًا أن الزراعة المصرية كانت خير سند للاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.

وأضاف محمود في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، أن مشروع توشكى سيكون له مردود كبير في توفير المحاصيل الزراعية خاصة من المحاصيل الاستراتيجية من الحبوب الزراعية مثل القمح والذرة والأرز والفول، موضحًا أن الواردات الزراعية تكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة في ظل إرتفاع سعر الدولار وكسره حاجز الثلاثين جنيهًا.

وأكد الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، أنه لا بد وأن يكون هناك نظام جديد يعمل على الري بالتنقيط والري بالنظم الحديثة لأن ذلك سيوفر كميات كبيرة من المياه نستفيد منها في المحاصيل الأخرى التي نستورد منها كميات كبيرة من الخارج، خاصة وأن المياه كانت أزمة كبيرة نعاني منها جعلتنا نزرع كميات محددة من بعض المحاصيل الزراعية مثل محصول الأرز.

وأضاف المالكي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال الزراعة يجب استغلالها بالشكل الصحيح لأن ذلك يعمل على نمو الاقتصاد المصري إلى جانب أن استصلاح الأراضي الزراعية في الوادي الجديد وتوشكى وغيرهما من الأماكن في جميع أنحاء الجمهورية يوفر فرص عمل جديدة ويقلل من نسب البطالة.