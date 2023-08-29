الثانوية العامة "دور ثان".. بدء امتحانات "الأحياء والأستاتيكا والفلسفة"

بدأ طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) منذ قليل، امتحان الدور الثانى للعام الدراسي الحالي 2022/2023 في مادة "الأحياء"، لمدة 3 ساعات.

كما بدأ طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان مادة "الرياضيات التطبيقية (الأستاتيكا)، لمدة ساعتين.

ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة "الفلسفة والمنطق"، لمدة 3 ساعات.

فيما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحان مادة "اختبار الاستعداد للدخول بالجامعات (الكيمياء- الفيزياء)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة "التاريخ ورقة ثانية".

ويصل طلاب الثانوية العامة بالدور الثاني إلى ما يزيد عن 119 ألف طالب وطالبة، على مستوى الجمهورية.

ويختتم طلاب الثانوية العامة الامتحانات اليوم الثلاثاء، والتي انطلقت السبت الماضي.