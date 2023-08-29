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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023

الذهب
الذهب
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استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 29 أغسطس 2023، وذلك بعد أن تراجعت الأيام الماضية على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2,560 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2,240 جنيهًا للشراء.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1,920 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1,493 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17,760 جنيها.

وبلغت سعر أوقية الذهب نحو 1920 دولارا.

أسعار الذهب الذهب اليوم