أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023

الثلاثاء 29/أغسطس/2023 - 08:30 ص

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 29 أغسطس 2023، وذلك بعد أن تراجعت الأيام الماضية على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2,560 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2,240 جنيهًا للشراء.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1,920 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1,493 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17,760 جنيها.

وبلغت سعر أوقية الذهب نحو 1920 دولارا.