فيوتشر يهزم سموحة بثلاثية وديًا استعدادا للموسم الجديد

حقق فريق فيوتشر بقيادة مدربه فورموسينيو، الفوز بنتيجة 3-1، على حساب فريق سموحة السكندري، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقان اليوم الإثنين استعدادا للموسم الجديد.

وقدم فيوتشر أداء مميز منذ تواجده في دوري الأضواء والشهرة، حيث حصد المركز الرابع في الدوري بالموسم الماضي، وشارك في الكونفدرالية من قبل وسيشارك في النسخة المقبلة، كما توج بكأس الرابطة مرة.

ويقود فريق فيوتشر المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو الذى تولى المهمة خلفا للمدرب علي ماهر الذي رحل لتدريب المصري البورسعيدي.

وعمل فورموسينيو كمساعد مدرب مع جوزيه مورينيو أثناء فترة توليه تدريب ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

وتولى فورموسينيو تدريب الهلال السوداني، ثم انتقل لتدريب خربيكة المغربي، ومنه لنادي سترونجيست البوليفي قبل أن يتولى تدريب نادي فيوتشر إف سي من بداية الموسم.