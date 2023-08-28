تفاصيل الاتصال بين بوتين ورئيس وزراء الهند

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهندي مودي نتائج قمة بريكسوقمة العشرين المقبلة في نيودلهي.

ومن ناحية أخرى، أمر الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، مقاتلى مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، بالتوقيع على قسمولاء للدولة الروسية، بعد حادث تحطم طائرة يعتقد أنه أودى بحياة رئيس المجموعة يفجينى بريجوجين.

ووقع الرئيس الروسى، أول أمس الجمعة، مرسوما من شأنه سريان التغيير بأثر فورى، وذلك بعد أن قال الكرملين إنتلميحات الغرب إلى أن بريجوجين قتل بأوامر منه "محض كذب"، وأحجم الكرملين عن تأكيد وفاة بريجوجين بشكلقاطع، وأشار إلى ضرورة انتظار نتائج فحص جثث قتلى الحادث.

ويلزم هذا المرسوم، الذى نشر على موقع الكرملين عبر الإنترنت، أى شخص يؤدى مهمة لصالح الجيش أو يدعم ماتسميها موسكو "العملية العسكرية الخاصة" فى أوكرانيا بأداء قسم الولاء الرسمى للدولة الروسية.