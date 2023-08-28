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الإثنين 28 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يحدد موعد السفر لتنزانيا لخوض لقاء أرتا سولار بالكونفيدرالية

الزمالك
الزمالك
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 قرر نادي الزمالك سفر فريق الكرة الأول إلى تنزانيا يوم 13 سبتمبر استعدادا لخوض المباراة المرتقبة أمام أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها في تنزانيا.

ويأتي سفر الزمالك يوم 13 وقبل اللقاء بثلاثة أيام لمنح اللاعبين فترة مناسبة للاستعدادا الجيد اللقاء والتأقلم على الأجواء في تنزانيا .

ويعود فريق الزمالك لاستئناف تدريباته أول سبتمبر المقبل وذلك لمدة ثلاثة أيام، ثم ينتظم الفريق في معسكر داخلى مغلق بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل.

ويخوض الزمالك في بداية شهر سبتمبر مباراتين وديتين لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد، وذلك يومي 7 و11 سبتمبر وفقا لطلبات المدرب الكولومبي للزمالك خوان كارلوس أوسوريو.

ويشارك الزمالك في كأس الكونفيدرالية الإفريقية بعد حصده المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الماضي .

الزمالك أرتا سولار بطل جيبوتي كأس الكونفدرالية الأفريقية خوان كارلوس أوسوريو