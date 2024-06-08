تعرف على الخطوات والشروط المطلوبة لترخيص المحال

حدد قانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، المستندات المطلوبة عند التقدم لترخيص محل تجارى، حيث نص القانون على أن هذه المستندات والتي يقدمها طالب الترخيص أو وكيله، تعتبر مستندات رسمية في تطبيق قانون العقوبات، كما اشترط القانون ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 عامًا.

شروط الحصول على رخصة محل

يجب توافر مجموعة من الشروط من أجل الحصول على رخصة محل والتي من بينها ما يلي :-

- تحديد نوع النشاط المقرر للمحل التجاري في طلب للمجلس المحلي.

- يلزم تقديم صورة رسم توضيحي لمكان المحل والعنوان.

- تقديم صورة من رخصة البناء والبنية التي تضم المحل.

- يجب أن يكفل صاحب المحل للعاملين وسائل الوقاية المناسبة من الحرارة أو الرطوبة، من ملابس خاصة.

- مراعاة الفحص الدوري للتوصيلات الكهربائية للتأكد من سلامة المحل أو المنشأة.

الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة محل

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، بالإضافة الى برنت تأمينات لإثبات المهنة.

- تتضمن الأوراق المطلوبة أصل وصورة من عقد لمحل سواء كان إيجار أو تمليك.

- ومن بين الأوراق تقديم صورة وأصل السجل التجاري سارية.

- من بين المستندات المطلوبة يجب أن يكون الاسم التجاري مدون باللغة العربية في السجل التجاري.

- تقديم الملف بكامل المستندات المطلوبة إلى مركز إصدار تراخيص المحال العامة بالمجلس المحلي.