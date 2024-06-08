اليوم.. أولى جلسات محاكمة أسرة اليوتيوبر حمدي ووفاء

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر حمدي ووفاء وأسرتهم، في اتهامهم بالاتجار في العملة المشفرة والتعدي على قيم الأسرة المصرية.

محاكمة اليوتيوبر حمدي ووفاء



وذكر أمر الإحالة أنهم في غضون عامي 2021، 2022، بدائرة قسم شرطة مدينة عابدين، أن المتهمين أداروا صفحات إلكترونية على موقع يوتيوب، دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على النحو المبين بالتحقيقات.

وروج المتهمون جميعًا لاستخدام برامج ومنصات خاصة بتداول الأسهم تقبل الدفع بالعملات المشفرة، وذلك دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين الثالث والرابع تعديا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري على النحو المبين بتقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين اخترقوا الحساب الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكان أحد المحامين، تقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد اليوتيوبر عائلة حمدي ووفاء لاتهامهم بالإتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني.

وأوضح المحامي، في بلاغه الذي حمل الرقم 153839 عرائض مكتب النائب العام، أن هناك نفوسًا أغوتها الشهرة والمال، وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث، فلقد أنشأ المشكو في حقهم، عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنوه عنها بصدر البلاغ، تخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية؛ من خلال الدعوة إلى الدلوف لحسابات تؤدي لتلك المهام، من خلال قنواتهم، مقابل الحصول على المال، ونعلم جميعا أن الجدل قد ثار حول مشروعية ذلك التداول من حيث الشرع والقانون.