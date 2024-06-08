اليوم.. إعادة محاكمة متهم بقضية حرق كنيسة كفر حكيم

تعقد محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم السبت، جلسة إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم.

محاكمة متهم بـ حرق كنيسة كفر حكيم

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم التورط في أحداث شغب "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع واقعة اقتحام مركز كرداسة ووجه للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدارة جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.