أسعار الدولار اليوم السبت 8 يونيو 2024

السبت 08/يونيو/2024 - 08:49 ص

استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه بداية تعاملات اليوم السبت ، مسجلا 47.46 جنيه للشراء و 47.56 جنيه للبيع.

وبلغ اقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع في إيجي بنك ثم 47.2 جنيه للشراء و 47.3 جنيه للبيع في ميج بنك و 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، البركة، المصري لتنمية الصادرات" ثم 47.27 جنيه للشراء و 47.37 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، قطر الأهلي QNB، المصري لتنمية الصادرات،قناة السويس، العقاري المصري العربي، فيصل الاسلامي، كريدي أجريكول".

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الاسلامي نحو 473.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع .



ووصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 7.37 جنيه للشراء و 47.47 جنيه للبيع في بنكي الاسكندرية و الأهلي الكويتي