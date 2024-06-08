اليوم.. محاكمة 7 أشخاص بتهمة الاعتداء على صاحب مزرعة خيول شهيرة

تنظر محكمة الجنايات، اليوم السبت، أولى جلسات المتهمين باقتحام مزرعة خيول شهيرة في الجيزة والاعتداء بالضرب على صاحبها وهو رجل أعمال شهير، وعدد من العاملين بالمزرعة، بعدما استعرضوا القوة وهددوا بالعنف.

محاكمة 7 أشخاص لتعديهم علي رجل أعمال

جاء ذلك بعدما اقتحمت مجموعة من البلطجية مزرعة خيول شهيرة في الجيزة وتعدوا على صاحبها وهو رجل أعمال شهير، وعدد من العاملين بالمزرعة، بعدما استعرضوا القوة وهددوا بالعنف.

وكشفت التحقيقات في القضية التي حملت رقم 135400 لسنة 2023 جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم 5179 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين استعرضوا وآخرين مجهولين القوة وهددوا المجني عليهم وهم فراج. ف، وسيد. م. أ، ومحمد. ه، وعمر. ح، وأحمد. ط، محمود. م، وأحمد. م. ع، وأحمد. ش، وأسامة. ا، ومحمد. ح، وعبدالمنعم، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بأن أشهروا أسلحة بيضاء ضدهم.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين سرقوا وآخرين مجهولين المنقولات والأموال المملوكة لرجل الأعمال الشهير صاحب مزرعة خيول شهيرة بالجيزة، بعد أن تسوروا جدار مسكن أديب، وكسروا بابا به وما أن اظفروا بهم حتى وثقوا أيديهم متعدين عليهم بالضرب بأسلحة بيضاء لتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتهم والاستيلاء على منقولاتهم.