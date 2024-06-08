قمة مصرية أذربيجية بالقاهرة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات

تعقد خلال الساعات المقبلة قمة مصرية أذربيجية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلهام علييف لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يحقق نقلة نوعية في مستوى وعمق التعاون بين الجانبين، وبتوطيد أطر التعاون الثنائي وأواصر الحوار السياسي بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، فضلاً عن الدفع قدماً بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والاقتصادية والتجارية والثقافية ذات الاهتمام المشترك والبناء على ما تم تدشينه من تقارب بين البلدين خلال السنوات الماضية

ومن المقرر ان تشهد المباحثات التأكيد على أهمية تنشيط التبادل التجاري بين البلدين فضلا عن التطرق إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك سواء في منطقة الشرق الأوسط أو جنوب القوقاز



وبدأ الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف زيارته الرسمية إلى مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث وصل رئيس أذربيجان إلى مصر خلال الساعات الماضية

وتأتي الزيارة في إطار استمرار تطور العلاقات المشتركة بين البلدين في ظل حرص قيادتي البلدين على استمرار تعزيز الجهود المشتركة بما يحقق المصالح المتبادلة،ويدعم جهود التنمية من خلال الشراكة الوثيقة بين البلدين

وزار الرئيس عبدالفتاح السيسي جمهورية أذربيجان في يناير 2023، كأول رئيس مصري يزور جمهورية أذربيجان ومثلت دفعة قوية وتأكيد على متانة العلاقات بين البلدين وقد تم في ختام الزيارة التوقيع على ثلاث وثائق في مجالات الري والثقافة والتجارة.