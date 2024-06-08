رئيس أذربيجان يصل مصر ويلتقي السيسي

يبدأ الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف زيارته الرسمية إلى مصر اليوم السبت، حيث يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث وصل رئيس أذربيجان إلى مصر خلال الساعات الماضية.

وتأتي الزيارة في إطار استمرار تطور العلاقات المشتركة بين البلدين في ظل حرص قيادتي البلدين على استمرار تعزيز الجهود المشتركة بما يحقق المصالح المتبادلة،ويدعم جهود التنمية من خلال الشراكة الوثيقة بين البلدين.

ومن المقرر بحث تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يحقق نقلة نوعية في مستوى وعمق التعاون بين الجانبين، وبتوطيد أطر التعاون الثنائي وأواصر الحوار السياسي بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، فضلاً عن الدفع قدماً بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والاقتصادية والتجارية والثقافية ذات الاهتمام المشترك، والبناء على ما تم تدشينه من تقارب بين البلدين خلال السنوات الماضية.

وزار الرئيس عبدالفتاح السيسي، جمهورية أذربيجان في يناير 2023، كأول رئيس مصري يزور جمهورية أذربيجان، ومثلت دفعة قوية وتأكيد على متانة العلاقات بين البلدين. وقد تم في ختام الزيارة التوقيع على ثلاث وثائق في مجالات الري والثقافة والتجارة.

