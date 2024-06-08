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السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. محاكمة 14 متهما بقضية "خلية المرج"

المستشار وجدي عبد
المستشار وجدي عبد المنعم
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تعقد الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت، جلسة محاكمة 14 متهما في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج والمعروفة إعلاميًا بخلية المرج.

قضية خلية المرج 
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عـمران وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.

ووجه للمتهمين تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

 

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