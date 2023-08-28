بالفيديو.. مستشار البنك الدولي السابق: السيسي يتابع بنفسه ملف توطين الصناعة

قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه في السنوات الأخيرة، بتعميق المطور المحلي وتوطين الصناعة المصرية، ولذلك أعلنت الحكومة عن مبادرة لدعم قطاع الصناعة لمواجهة التداعيات السلبية الأزمة الاقتصادية، وأزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف "صالح" في مداخلة هاتفية لفضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، إنه تم تخصيص 150 مليار جنيه للمساعدة في توفير تمويل بأسعار الفائدة المنخفضة للصناعات المصرية، موضحًا أن الرئيس السيسي يتابع بنفسه هذه التوجيهات استكمالًا لاهتمام القيادة السياسة بدفع الاستثمار الصناعي، حيث أنه كان هناك مشروع قانون لتقنين أوضاع المنشأت الصناعية.

وتابع، أن العالم في الفترة الحالية أصبح متغير، ولكن مصر لديها قاعدة صناعية قديمة وقوية، موضحًا أنه كان هناك تطوير كبير في القطاع الصناعي خلال الخمس سنوات الماضية سواء بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتنمية المناطق الصناعية والمجلس الأعلى للمنشأت الصناعية وتسهيل إقامة هذه المنشأت، بجانب الإعفاءات التي تم منحها لهذه المنشأت.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 150 مليار جنية لتمويل الصناعات المصرية وتوفير العملة الصعبة.