البرهان : الجيش السوداني قادر على حسم المعركة وهزيمة التمرد

قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن الجيش السوداني قادر على حسم المعركة وهزيمة التمرد.

جاء ذلك على هامش زيارته لقاعدة فلامنجو العسكرية في مدينة بورتسودان شرقي السودان.

ووعد بالاستمرار في القتال، مشدداً على أن الجيش ماض حتى الانتصار.

وتابع قائلاً: "نحن نقاتل وحدنا ونعتز بذلك"، مضيفا أن القوات المسلحة لم تبدأ الحرب بل الدعم السريع ولذلك سيكتوون بنارها وسيهزمون شر هزيمة."

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس السيادة أن قواته تعمل على إعادة تنظيم وتموضع الجيش في المناطق التي تمكنه من "إنهاء التمرد".

وقال إن السودانيين أُخرجوا من بيوتهم وإن الخرطوم أصبحت فارغة ليس فيها أي شخص.

جاء هذا الموقف بما يشبه الرد على مبادرة حميدتي التي ألمح فيها إلى انفتاحه على وقف طويل الأمد لإطلاق النار مع الجيش، عارضا رؤيته "لتأسيس الدولة الجديدة" في البلاد، على أن تكون على أساس "الفيديرالية الحقيقية".

كما شدد على أن "نظام الحكم يجب أن يكون ديمقراطيا مدنيا يقوم على الانتخابات العادلة والحرة في كل مستويات الحكم".