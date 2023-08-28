الدولار في أعلى مستوياته منذ 3 أشهر أمام سلة العملات الرئيسية

ارتفع الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بدعم من تصريحات الفيدرالي وسجل أعلى مستوياته منذ قرابة 3 أشهر وفقا لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، حيث ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.7% واليوم يتداول بالقرب من مستويات اغلاق الأسبوع الماضي.

أما عن العائد على السندات الأمريكية فقد شهدت بعض التراجع خلال الأسبوع الماضي بعد تسجيلها مستويات تاريخية، وقد ساهم هذا التراجع في تعافي أسعار الذهب ولكن تبقى عوائد السندات الأمريكية بالقرب من أعلى مستوياتها وهو ما يمثل ضغط سلبي على أسعار الذهب حسب تقرير جولد بيليون .

العائد على السندات لأجل 10 سنوات تراجع مع بداية جلسة الأسبوع بنسبة 0.4% ليتداول عند 4.224% وذلك بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 15 خلال الأسبوع الماضي عند 4.362%.

حقيقة بقاء عوائد السندات بالقرب من أعلى مستوياتها تحد من فرص تعافي أسعار الذهب بشكل كبير، خاصة أن التوقعات بعد خطاب رئيس الفيدرالي في جاكسون هول تشير إلى احتمالية رفع جديد في الفائدة، وهو ما يزيد من زخم عوائد السندات من جديد، ولا يعد هذا أخبار جيدة بالنسبة للذهب.

أكد هذا تصريحات عضوة البنك الفيدرالي لوريتا ميستر يوم السبت الماضي أن الأمر قد يتطلب رفع أسعار الفائدة مرة أخرى للتغلب على التضخم، وذلك على عكس تصريحات عضو الفيدرالي باتريك هاركر الذي أشار أنه لا يعتقد أن هناك حاجة إلى رفع الفائدة من جديد، وأنه يفضل ثبات الفائدة حالياً ومراقبة تطورات الاقتصاد.



بيانات تنتظر الأسواق قد تؤثر على مسار الفائدة

يصدر هذا الأسبوع عدد من البيانات الاقتصادية الهامة عن الاقتصاد الأمريكي والتي من شأنها أن تساعد على توقع مسار أسعار الفائدة كونها بيانات تتعلق بالتضخم والنمو، وهما العوامل الرئيسية التي تؤثر على قرارات الفيدرالي الأمريكي.

بيانات قطاع العمالة تصدر هذا الأسبوع سواء الوظائف في القطاع الخاص أو طلبات إعانات البطالة، وتقرير الوظائف الأهم للقطاع الغير زراعي في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف تسجيل وظائف جديدة بمقدار 169 ألف خلال شهر أغسطس مقارنة مع القراءة السابقة 187 ألف وظيفة.

بيانات الوظائف من المتوقع أن تشهد اعتدال في قراءتها بما يدل على استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي في تقبل المزيد من التشديد النقدي، وهو الأمر الذي قد ينعكس بالسلب على أسعار الذهب.

أيضاً يصدر هذا الأسبوع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري عن شهر يوليو، وهو مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي ومن المتوقع أن تشهد القراءة السنوية للمؤشر ارتفاع بنسبة 4.2% بأعلى من القراءة السابقة بنسبة 4.1%.

أي ارتفاع في معدلات التضخم يعكس قوة استقرار التضخم خاصة على المستوى الجوهري الذي يستثنى منه عناصر التذبذب، وبالتالي يزيد هذا من فرص رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بالسلب على أسعار الذهب.