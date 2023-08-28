البرهان: الجيش السوداني قادر على حسم المعركة وهزيمة التمرد

قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن الجيش السوداني قادر على حسم المعركة وهزيمة التمرد، وذلك بحسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية" في خبر لها، اليوم الاثنين، على هامش زيارته لقاعدة فلامنجو العسكرية في مدينة بورتسودان شرقي السودان.

يذكر أن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قد وصل إلى مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر شرقي البلاد، الأحد، في خروج نادر له من العاصمة منذ بدء الحرب بين قواته وقوات الدعم السريع قبل أكثر من 4 أشهر.

وأفاد بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني الذي يترأسه البرهان أنه "وصل (الأحد) إلى مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر"، التي يسيطر عليها الجيش.