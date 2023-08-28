مليونا طفل نازح جراء الصراع في السودان.. ممثل اليونيسيف: استمعنا إلى قصص لا يمكن تصورها.. والعنف يعيق تقديم الخدمات

أُجبر ما لا يقل عن مليوني طفل على ترك منازلهم منذ اندلاع الصراع في السودان قبل أربعة أشهر، أي بمعدل أكثر من 700 طفل نازح جديد كل ساعة.

ومع استمرار العنف في البلاد، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 1.7 مليون طفل يتنقلون داخل حدود السودان، وقد عبر أكثر من 470،000 طفل إلى البلدان المجاورة.

وقال مانديب أوبراين، ممثل اليونيسف في السودان: " نزوح أكثر من مليوني طفل من ديارهم خلال أشهر قليلة فقط، ووجود عدد لا يحصى من الأطفال محاصرين في قبضته القاسية، لا يمكن المبالغة في التأكيد على الحاجة الملحة لاستجابتنا الجماعية، إننا نسمع قصصًا لا يمكن تصورها من الأطفال والعائلات الذين فقد بعضهم كل شيء واضطروا إلى رؤية أحبائهم يموتون أمام أعينهم".

ويشير أحدث تصنيف متكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) إلى أن انعدام الأمن الغذائي آخذ في الارتفاع، ويقدر أن 20.3 مليون شخص في السودان سيعانون من انعدام الأمن الغذائي بين يوليو وسبتمبر 2023، نصفهم على الأقل من الأطفال.

وهذا يعني أن أكثر من 10 ملايين طفل من المرجح أن يقللوا من كمية أو نوعية الطعام الذي يتناولونه من أجل البقاء على قيد الحياة.

وفي كثير من الحالات، ستضطر الأسر إلى القيام بالأمرين معا. ومع بداية موسم الأمطار، دمرت الفيضانات العديد من المنازل مما أدى إلى فرار المزيد من الأسر من مناطقها.

علاوة على ذلك، فإن خطر تفشي الأمراض مثل الكوليرا وحمى الضنك وحمى الوادي المتصدع وشيكونجونيا، يكون أعلى بكثير خلال فترة الأمطار.

وفي الوقت الحالي، يفتقر أكثر من 9.4 مليون طفل إلى مياه الشرب الآمنة في السودان، ويتعرض 3.4 مليون طفل دون سن الخامسة لخطر الإصابة بأمراض الإسهال والكوليرا.

ولا يزال العنف يعيق تقديم الخدمات الصحية والتغذوية، مما يعرض ملايين الأطفال للخطر، وفي الخرطوم وإقليمي دارفور وكردفان، يعمل أقل من ثلث المرافق الصحية بكامل طاقتها.

ويمنع انعدام الأمن والنزوح أيضًا المرضى والعاملين الصحيين من الوصول إلى المستشفيات والمرافق الصحية الأخرى، حيث ورد أن العديد منها يتعرض للهجوم والتدمير.