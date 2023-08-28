الثانوية العامة «دور ثان».. “التعليم” تكشف حالات الغش بامتحانات اليوم

أدى اليوم الاثنين طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) امتحان الدور الثانى في مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية" بإجمالي 19946 طالب/ وطالبة ، كما أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان الدور الثانى في مادة "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)" بإجمالي 6675 طالب/ وطالبة ، كما أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة "علم النفس والاجتماع" بإجمالي 2884 طالب/ وطالبة.

بينما أدى طلاب مدارس المتفوقين شعبة العلوم امتحان مادة "مقاييس المفاهيم (الأحياء)" بإجمالي 5 طلاب ، بينما أدى طلاب مدارس المتفوقين شعبة الرياضيات امتحان مادة "مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) " بإجمالي 2 طالب/ وطالبة ، كما أدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة "التاريخ ورقة أولى" بإجمالي 1 طالب/ وطالبة.

وتداولت جروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي نماذج لأسئلة وإجابات امتحانات “التفاضل”، و “علم النفس”، و"الجيولوجيا"، وذلك بعد بدء اللجان.

من جهتهم تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد حالتي غش إلكتروني، حيث تم ضبط طالب بمحافظة (القليوبية) قام بالغش الإلكتروني خلال امتحان مادة "الجيولوجيا"، كما تم ضبط طالب بمحافظة (كفر الشيخ) قام بالغش الإلكتروني خلال امتحان مادة "علم النفس والاجتماع"، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين.

وأكد نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل، مشددا على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وعدم استخدامهم أي من وسائل الغش المختلفة، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والتصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.