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الإثنين 28 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي بآداب عين شمس

جانب من الامتحان
جانب من الامتحان
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عقدت كلية الآداب جامعة عين شمس امتحانات الفصل الدراسي الصيفي التي تستمر حتى ٢١ سبتمبر المقبل.

وأوضحت حنان كامل أنه يتم اختبار طلاب الأقسام التي تعمل بنظام  الساعات المعتمدة والبرامج المميزة والذين أتموا حضور محاضرات الفصل الدراسي الصيفي على مدار سبعة أسابيع، وتبدأ امتحانات البرامج المميزة بدء من يوم ٥ سبتمبر حتى ١٤ سبتمبر من الساعة ٩ صباحا  على ٣ فترات يوميا بفارق ساعة بين كل فترة والاخرى.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الصيفي للساعات المعتمدة على ٤ فترات من ٩ صباحا حتى ٤عصرا يوميا من السبت الي الخميس.

كما أكدت أنه يتم المتابعة اللحظية لسير الامتحانات، بالاضافة إلى توفير كافة سبل الراحة والمناخ الهادىء للطلاب والملاحظين، حفاظاً على الصحة العامة وسلامتهم.

ومن جانبه، أضاف  محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الامتحانات موضوعية وتتنوع مابين الاختيار من متعدد والاسئلة المقالية، وتصحح إلكترونيًا في نفس اليوم من خلال وحدة القياس والتقويم لسرعة اعلان نتائج الطلاب، بالإضافة إلى إعلان الجداول قبل الامتحانات بوقت كاف وكذلك الإعلان يوميا عن أماكن لجانهم من خلال الصفحة الرسمية للكلية.

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