من الفضاء إلى الأرض.. تعرف على مشروع ناسا لزراعة أشجار القمر

تستمر وكالة ناسا في خطواتها الجريئة نحو استكشاف الفضاء وتعزيز الإلهام بين الأجيال الصاعدة من خلال مشروع "أشجار القمر". يهدف هذا المشروع إلى التواصل مع المنظمات التعليمية والمجتمعية لزراعة أشجار مميزة تعرف باسم "أشجار القمر"، مستوحىً من إرث رواد الفضاء في برنامج أبولو. وتعكس هذه الأشجار التزامًا بالتقدم العلمي وروح الاستكشاف، وتهدف إلى تعزيز التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.



وفي إطار مهمة "آرتميس 1" التجريبية غير المأهولة، التي انطلقت عام 2022، تم نقل أكثر من 1000 بذرة من خمسة أنواع مختلفة من الأشجار على متن مركبة الأوريون، استغرقت هذه الرحلة 26 يومًا وغطت مسافة 270,000 ميل (435,000 كيلومتر). وتم اختيار هذه البذور لتكون شاهدة على رحلة استثنائية وتاريخية تحمل في طياتها رسالة تحفيزية للشباب على تحقيق أحلامهم والتميز في مجالاتهم.



وتجمع وكالة ناسا جهودها مع وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) لزراعة شتلات "أشجار القمر" في مؤسسات تعليمية ومجتمعية مختلفة. ستكون هذه الأشجار شاهدة حية على الإرث العلمي والتكنولوجي، وستكون مصدر إلهام للأجيال القادمة في سعيهم لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وتأتي هذه المبادرة كاستمرار لمشروع "أشجار القمر" الذي انطلق في عام 1971، حين حمل الطيار ستيوارت روزا بذور الأشجار إلى القمر وعاد بها إلى الأرض. وتم زراعة شتلات هذه البذور في مختلف مناطق الولايات المتحدة، وتجسد هذه الأشجار الإصرار والتحدي البشري في تجاوز الصعاب والتوجه نحو الأفق الجديد.



وقال بيل نيلسون، مدير ناسا: "تعيد أشجار القمر أرتميس العلوم والابتكار في استكشاف الفضاء إلى الأرض". ويتضح من هذه المبادرة تصميم ناسا على تعزيز الوعي والفهم بأهمية البحث العلمي والاستكشاف خارج حدود الأرض.

ويأمل فريق ناسا ووزارة الزراعة الأمريكية في توزيع الشتلات خلال عامي 2023 و2024، لتصبح هذه الأشجار رمزًا دائم الخضرة للابتكار والاستكشاف في مجال الفضاء. وتظهر زراعة أشجار القمر التزام ناسا بتوجيه أنظار الشباب نحو سماء العلم والاكتشافات الجديدة.