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الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"طرد أمي وبيصرف فلوسه على المخدرات".. اعترافات الفتاة المتهمة بقتل والدها حرقًا بالجيزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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فتحت النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيقات الموسعة التي تباشرها في واقعة اقدام فتاة تبلغ من العمر ١٥ عامًا علي قتل ابيها حرقا بالنيران داخل منزلها بمنطقة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

و قررت النيابة العامة إيداع الطفلة بدار رعاية، لعدم بلوغها السن القانونية، كما مثلت الطفلة الجريمة، وشرحت لجهات التحقيق كيفية ارتكابها وملابساتها.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة، أن الطفلة المتهمة، لم تتجاوز ال 15 عامًا من عمرها، إذ أقدمت على حرق والدها بطريقة بشعة.
وسردت التحقيقات ان الفتاة أنها حياة أبيها انتقاما منه لتعاطيه المخدرات، وبسبب خلافاته مع والدتها والتي طردها من المنزل بسبب كثرة خلافاته معها عندما كانت تعاتب زوجها علي شرب المخدرات.

فضاق صدر الفتاة و قررت التخلص منه، وشرحت لرجال التحقيق إنها وضعت خطة لقتله، واعتمدت على كونه مدخنا، ففتحت أنبوبة الغاز، وبمجرد أن أشعل الأب "سيجارة"، اندلعت النيران في المنزل وأحرقته؛ وجرى نقله إلى المستشفى لكنه فارق الحياة متأثرًا بالحروق التي لحقت به .

وأشارت الطفلة في التحقيقات أن والدها كان دائم الاعتداء عليها أيضا، كما أنه لم يكن يوفر احتياجات المنزل.


كان بلاغ ورد لضباط مباحث مركز شرطة أطفيح من غرفة النجدة بمصرع شخص حرقا داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان، وبالفحص تبين وجود جثة شخص يبلغ من العمر 36 عامًا، به حروق في أماكن متفرقة من جسده.


وبعمل التحريات تبين أن نجلته تبلغ من العمر 15 عامًا، قامت بفتح أسطوانة الغاز واشتعلت النيران في جسد والدها أثناء اشعاله سيجاره ولقي مصرعه في الحال.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ التحقيق مع الطفله المتهمة.

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