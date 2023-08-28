اليوم.. طقس حار رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا على كافة الانحاء.

واوضحت الارصاد انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري من 80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

ويشهد الاثنين شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

و امطار خفيفة على مناطق من شمال الوجة البحري.

و نشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى 26 درجة،وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمي والصغري 24 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 38 للعظمى 28 ،وعلى شمال الصعيد 37 والصغري 23 ، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى 28 درجة .