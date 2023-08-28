بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس السبت، على انخفاض مؤشرها العام بـ 4ر8 نقاط لينهي تداولاته عند مستوى 36ر7043 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 12ر0 %، وذلك من خلال تداول 2ر93 مليون سهم عبر 5647 صفقة نقدية بقيمة 2ر19 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 3ر5 نقاط ليسجل 19ر5669 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 09ر0 %، جراء تداول 38 مليون سهم عبر 2201 صفقة نقدية بقيمة 18ر5 ملايين دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 8ر9 نقاط ليغلق عند مستوى 67ر7755 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 13ر0 % من خلال تداول 2ر55 مليون سهم، نُفذت خلال 3446 صفقة بقيمة 14 مليون ديناركويتي.