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الإثنين 28 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

بورصة الكويت
بورصة الكويت
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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس السبت، على انخفاض مؤشرها العام بـ 4ر8 نقاط لينهي تداولاته عند مستوى 36ر7043 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 12ر0 %، وذلك من خلال تداول 2ر93 مليون سهم عبر 5647 صفقة نقدية بقيمة 2ر19 مليون دينار كويتي.

 وانخفض مؤشر السوق الرئيس 3ر5 نقاط ليسجل 19ر5669 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 09ر0 %، جراء تداول 38 مليون سهم عبر 2201 صفقة نقدية بقيمة 18ر5 ملايين دينار كويتي.

 كما انخفض مؤشر السوق الأول 8ر9 نقاط ليغلق عند مستوى 67ر7755 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 13ر0 % من خلال تداول 2ر55 مليون سهم، نُفذت خلال 3446 صفقة بقيمة 14 مليون ديناركويتي.

بورصة الكويت انخفاض الأسهم المتداولة