مقتل 3 عناصر من مشاة البحرية الأمريكية جراء تحطم طائرة عسكرية في أستراليا

لقي 3 عناصر من مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" حتفهم وأصيب 5 آخرون بجروح خطرة جراء تحطم طائرة عسكرية أمريكية، يوم الأحد، على جزيرة أسترالية نائية شمال البر الرئيسي أثناء تدريبات مشتركة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″روسيا اليوم″.



وذكر مسؤول في مشاة البحرية في بيان يوم الأحد، أن الطائرة كان على متنها 23 عنصرًا ولقي 3 منهم حتفهم بينما تمّ نقل 5 آخرين إلى مستشفى وهم في حالة خطرة، مضيفًا أن عمليات الإنقاذ ما تزال مستمرة.



يُذكر أن الحادث وقع بالقرب من جزيرة ملفيل على بعد 60 كيلو من مدينة داروين الأسترالية، ويشارك في هذه التدريبات أكثر من 2500 عسكري من الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، والفلبين، وتيمور الشرقية، وإندونيسيا.