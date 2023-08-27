وزير الرياضة يُشيد بنتائج الخماسي الحديث ببطولة العالم في بريطانيا

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بنتائج لاعبو الخماسي الحديث، بعد التتويج بذهبية وبرونزية في منافسات الرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها بريطانيا خلال الفترة من 21 إلي 28 أغسطس الجاري.

حيث توج مهند شعبان، بالميدالية البرونزية في منافسات الفردي، وتمكن أحمد الجندي من الحصول على المركز الرابع، ومحمد الجندي في المركز الخامس، بينما حصد المنتخب الوطني المكون من "مهند شعبان، وأحمد الجندي، ومحمد الجندي" الميدالية الذهبية في منافسات الفرق.

يذكر أن لاعبو المنتخب الوطني استطاعوا حصد ميداليتين ذهبيتين في أولي منافسات البطولة، حيث تمكن الزوجي أحمد حامد ومعتز وائل، بالفوز بذهبية منافسات تتابع الرجال، وكذلك الثنائي ملك اسماعيل وأميرة قنديل والميدالية الذهبية في منافسات تتابع السيدات.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة، وذلك من خلال توفير كافة سُبل النجاح، وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، الامر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها.

وتوجه الدكتور أشرف صبحي، بالشكر والتقدير لمجلس إدارة الإتحاد المصري الخماسي بقيادة المهندس شريف العريان، وكذلك أولياء أمور لاعبي الخماسي، لجهودهم المبذولة مع أبناءهم بالتعاون مع الوزارة والاتحاد وتذليل كافة العقبات.