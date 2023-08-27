روما تعلن الحرب على الفئران في مبنى الكولوسيوم

اتخذت حكومة مدينة روما إجراءات لمكافحة انتشار الفئران في منطقة الكولوسيوم التاريخية حيث أعلنت حكومة مدينة روما يوم السبت الموافق 26 أغسطس عن اتخاذ إجراءات لمكافحة غزو الفئران في منطقة الكولوسيوم التاريخية. جاء هذا الإعلان بعد نشر سياح صورٍ على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها القوارض وهي تتجول في المناطق المجاورة للمدرج التاريخي.

صرحت سابرينا ألفونسي، رئيسة هيئة جمع القمامة بالمدينة، بأنه تم البدء في "تدخل خاص" مساء يوم الجمعة وصباح يوم السبت، بهدف تمكين الناس من المرور بأمان في واحدة من أبرز المواقع السياحية في إيطاليا.

وأوضحت حكومة المدينة في بيانها أن هذه العملية ستستمر على مدار الأسبوع، حيث سيتم تنظيف المناطق الخضراء المحيطة بالكولوسيوم وتركيب الفخاخ للتخلص من الفئران.

ووفقًا للبيان، يُقدر عدد الفئران في المدينة بنحو سبعة ملايين فأر، أي ما يعادل 2.5 فأر لكل ساكن.

وأشارت ألفونسي إلى أن ارتفاع أعداد السياح الذين يزورون المدينة هذا الصيف، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة، أدى إلى زيادة كمية القمامة، مما أسهم في انتشار الفئران.

نشر مجلس المدينة صورًا لعمال النظافة وهم يقومون بجمع كميات كبيرة من زجاجات المياه البلاستيكية وعلب المشروبات والنفايات الأخرى.

تعاني روما من أزمة قمامة متفاقمة منذ سنوات، حيث يتم تراكم النفايات في الشوارع بجوار الحاويات الممتلئة.

تم بناء الكولوسيوم قبل 2000 عام، ويُعتبر أكبر مدرج في الإمبراطورية الرومانية، حيث كان يُستخدم لعروض معارك المصارعة وتنفيذ عمليات الإعدام وصيد الحيوانات.