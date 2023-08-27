صرّح أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن الرجال في أوكرانيا لا يريدون الانضمام إلى القوات الأوكرانية والذهاب إلى الخطوط الأمامية، وأن تصرفات، فلاديمير زيلينسكي، تقود البلاد إلى حرب أهلية.

وقال سوسكين عبر قناته في "يوتيوب": "نحن نرى الوضع على الجبهة. لا يوجد في الواقع أي هجوم مضاد. هيئة الأركان العامة تتحدث عن التقدم هناك. كل هذا كذب. لا أحد يخترق أي مكان. يبدو أن الوقت قد حان لمحاسبة المسؤولين عن ذلك"، وفقا لـ «سبوتنيك».

وأشار سوسكين إلى أن أيام نظام كييف أصبحت معدودة، وأن زيلينسكي غير قادر على إدارة البلاد خلال الصراع العسكري ويحاول إخفاء الإخفاقات على خط المواجهة.

ولفت سوسكين إلى أن الأوكرانيين يرفضون خوض الحرب ويقاومون السلطات.

وأضاف سوسكين: "لقد أصبح الوضع داخل أوكرانيا متفاقما للغاية. في رأيي، أصبح نظام زيلينسكي بالفعل مجرمًا".

في 4 يونيو الماضي، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا مضادًا على اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وألقت بوحدات قتالية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن محاولات تقدم القوات الأوكرانية فشلت، وتم إيقاف العدو وإعادته إلى مواقعه الأصلية.