دراسة: مكملات زيت السمك تفتقر إلى الأدلة العلمية لفوائدها الصحية للقلب

أفادت دراسة حديثة بأن معظم العلامات التجارية التي تبيع مكملات زيت السمك تدعي فوائدها الصحية للقلب دون أدلة علمية قوية تثبت ذلك. قام باحثون من المركز الطبي الجنوبي الغربي في جامعة تكساس الأمريكية بفحص أكثر من 2800 منتج لزيت السمك المكملات الغذائية المتاحة في السوق. وقد وجدوا اختلافات في تركيب مكونين حاسمين في هذه المكملات وهما حمض الإيكوسابنتاينويك والدوكوساهيكسانويك.

تم أيضًا تقييم نوعين من الادعاءات المتعلقة بمكملات زيت السمك وفوائدها الصحية للقلب. وتشمل هذه الادعاءات المؤهلة الصحة والبنية/الوظيفة. تتعلق الادعاءات المؤهلة بعلاج أو وقاية الأمراض وتعتمد على مراجعة الأدلة العلمية التي تصدرها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. أما الادعاءات المتعلقة بالبنية/الوظيفة، فتهدف إلى تحقيق فوائد هيكلية أو وظيفية للجسم البشري بدون أي دور في الوقاية أو العلاج من الأمراض.

أظهرت الدراسة أن 73.9% من المكملات الغذائية لزيت السمك تحمل على الأقل ادعاءً واحدًا بشأن الفوائد الصحية، وتركز 80.8% منها على الادعاءات المتعلقة بالبنية/الوظيفة، في حين تعتمد 19.2% منها على ادعاءات مؤهلة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وأشار المعدون للدراسة إلى أن الشركات المصنعة لمكملات زيت السمك غالبًا ما تستخدم تسميات مثل "تعزز صحة القلب" و"تدعم القلب والعقل والمزاج" لتأكيد الادعاءات المتعلقة بالبنية الوظيفة، مما يخلق ارتباكًا للمستهلكين ويقدم معلومات مضللة.

وأشار الباحثون أيضًا إلى أنه يوجد اختلاف كبير في جرعة الأحماض (الإيكوسابنتاينويك والدوكوساهيكسانويك) في مكملات زيت السمك المكمكملات زيت السمك تتوافق مع الجرعات التي تستخدم في الدراسات السريرية والتي أظهرت فوائدها الصحية للقلب. واكتشف الباحثون أن هناك تباينًا كبيرًا في مستويات هذين الحمضين بين المنتجات المختلفة.

بناءً على هذه النتائج، يوصي الباحثون بتنظيم صناعة مكملات زيت السمك وتحديد معايير صارمة للتسميات والادعاءات التي يمكن استخدامها. كما يشددون على ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث السريرية والتجارب المستقبلية لتقييم فعالية زيت السمك وتحديد الجرعات الأمثل للاستفادة من فوائده الصحية المحتملة.

وفي الوقت الحالي، يُنصح الأفراد الذين يفكرون في استخدام مكملات زيت السمك بالتشاور مع مقدم الرعاية الصحية المؤهل للحصول على مشورة مبنية على أدلة علمية قوية وتوجيهات سليمة. يجب أيضًا أن يتم النظر في تناول الأسماك الدهنية كجزء من نظام غذائي صحي، حيث تعتبر مصدرًا طبيعيًا وغنيًا بأحماض أوميغا-3 ومواد غذائية أخرى مفيدة للقلب والجسم بشكل عام.