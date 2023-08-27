ضبط المتهم بسرقة محبس المياه الرئيسى بإحدى المدن بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بمحاولة سرقة محبس المياه الرئيسى بإحدى المدن بقنا.. وضبط مرتكب الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بمحاولة سرقة محبس المياه الرئيسى بإحدى المدن بقنا ، مما تسبب فى إنقطاع المياه عن المدينة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أن ("له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

