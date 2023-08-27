"أبو" في حفل موسيقي جديد بالإسكندرية

يحيى الفنان أبو، حفلا موسيقيا في الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد، بالمسرح المكشوف في مكتبة الإسكندرية، وذلك ضمن حفلات مهرجان الصيف الدولي في نسخته العشرين، وطرح مركز الفنون بالمكتبة أسعار تذاكر للحفل فئة ٢٠٠ جنيه.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة منها: "3 دقات، وحبيبي يا ليل، ويجي منها، وملك الفبركة، وهوليلا، وملكة الحلوين، وأهواك، وفارق ع الكل، وآن الأوان، وإلى حد ما" وغيرها من الأغاني.

وقد طرح الفنان أبو أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "هوليلا"، وهي باكورة أغنيات ألبومه الأول "فارق ع الكل" المنتظر طرح أغانيه تباعا خلال موسم صيف 2023، وهى من كلمات أبو، ومحمد الشافعي، ألحان د.طارق نديم، وتوزيع هادز.