النزول بدرجات القبول لفصول الخدمات والتعليم الخاص ومدارس التعليم الفني بشمال سيناء

صدق اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، على تخفيض درجات القبول لفصول الخدمات والتعليم الخاص ومدارس التعليم الفني .

وأشاد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقرار اللواء الدكتور محافظ شمال سيناء لتصديقه على تخفيض درجات القبول لفصول الخدمات والتعليم الخاص والمدارس التعليم الفني والتي تضمنت :

الثانوية العامة نظام الخدمات : نزول الدرجات من (١٩٠ درجة إلى ١٨٠ )

والتعليم الخاص : نزول الدرجات من (١٧٠ درجة إلى ١٦٥ )

والتعليم الفني : مدرسة الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات نزول الدرجات من (١٨٠ درجة إلى ١٧٥ )

مدرسة الصناعية المعمارية نزول الدرجات من (١٧٠ درجة إلى ١٦٥ )

مدرسة الشيخ زويد الصناعية نزول الدرجات من ( ١٨٠ درجة الي ١٧٥ )

مدرسة بئر العبد الصناعية نزول الدرجات من ( ١٨٠ درجة الي ١٧٥ )

مدرسة الشهيد محمود حسن الصناعية نزول الدرجات من ( ١٨٠ درجة إلي ١٧٥ )

مدرسة الشهيد إبراهيم محمد ابراهيم التجارية بنين نزول الدرجات من ( ١٦٠ درجة إلي ١٥٥ )

مدرسة بئر العبد التجارية المشتركة نزول الدرجات من ( ١٦٠ درجة الي ١٥٥ )

مدرسة اللواء هشام شاهين التجارية بنات نزول الدرجات من ( ١٩٠ درجة الي ١٨٣ ).