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الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

النزول بدرجات القبول لفصول الخدمات والتعليم الخاص ومدارس التعليم الفني بشمال سيناء

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء
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صدق اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، على تخفيض درجات القبول لفصول الخدمات والتعليم الخاص ومدارس التعليم الفني .

وأشاد  حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقرار اللواء الدكتور محافظ شمال سيناء لتصديقه على تخفيض درجات القبول لفصول الخدمات والتعليم الخاص والمدارس التعليم الفني والتي تضمنت :

الثانوية العامة نظام الخدمات : نزول الدرجات من (١٩٠ درجة إلى ١٨٠ )

والتعليم الخاص :  نزول الدرجات من (١٧٠ درجة إلى ١٦٥ )

والتعليم الفني  : مدرسة الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات نزول الدرجات من (١٨٠ درجة إلى ١٧٥ )

مدرسة الصناعية المعمارية نزول الدرجات من (١٧٠ درجة إلى ١٦٥ )

مدرسة الشيخ زويد الصناعية نزول الدرجات من ( ١٨٠ درجة الي ١٧٥ ) 

مدرسة بئر العبد الصناعية نزول الدرجات من ( ١٨٠ درجة الي ١٧٥ ) 

مدرسة الشهيد محمود حسن الصناعية نزول الدرجات من ( ١٨٠ درجة إلي ١٧٥ ) 

مدرسة الشهيد إبراهيم محمد ابراهيم التجارية بنين نزول الدرجات من ( ١٦٠ درجة إلي ١٥٥ ) 

مدرسة بئر العبد التجارية المشتركة نزول الدرجات من ( ١٦٠ درجة الي ١٥٥ ) 

مدرسة اللواء هشام شاهين التجارية بنات نزول الدرجات من ( ١٩٠ درجة الي ١٨٣ ).

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