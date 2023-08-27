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الأحد 27 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الغرفة التجارية بالبحيرة تشيد بانضمام مصر إلى مجموعة البريكس

الغرفة التجارية البحيرة
الغرفة التجارية البحيرة
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اشادت الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة بانضمام مصر الى مجموعة البريكس، وقد صرح  محمد الشريف رئيس مجلس الادارة ان هذه الخطوة ستفتح آفاقًا واسعة للتعاون والتبادل بين دول المجموعة ومصر، فمجموعة البريكس تمثل  إحدى أكبر التكتلات الاقتصادية وأكثرها نجاحًا على مستوى العالم، فباستمرار التعاون مع مجموعة البريكس، ستتاح لمصر فرصًا جديدة لتعزيز التجارة المشتركة و نقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة مما سيعزز من قدرتنا على توفير آليات تمويل أكثر مرونة واستدامة، والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المالية والتقنية المتاحة للمجموعة.

كما أن التوجه نحو التعامل بالعملات المحلية مع دول المجموعة سيساعد  في التصدي للتضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادى.

وأضاف الشريف ان هذا الانضمام سيسهم أيضًا في تعزيز مكانة مصر جغرافياً ولوجستياً، فضلا عن زيادة الاستثمارات الموجهة من دول البريكس.

وأشار الشريف ان انضمام مصر للمجموعة يظهر الثقة المتجددة في الاقتصاد المصرى في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي  كما يؤكد على إعادة ترسيخ مكانة مصر على الساحة الإقليمية.

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