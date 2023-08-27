البطريرك ميناسيان يترأس القداس الإلهي في كنيسة الثالوث الأقدس- حلب

لليوم الثالث على التوالي، يواصل كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان الكلي الطوبى، زيارته الرعوية إلى حلب وذلك بدعوة من رئيس أساقفة حلب للأرمن الكاثوليك المطران بطرس مراياتي.

استهل اليوم الثالث بترؤسه القداس الالهي في كنيسة الثالوث الأقدس- حلب.

شاركه في خدمة الصلاة رئيس أساقفة حلب للأرمن الكاثوليك المطران بطرس مراياتي، مطارنة، ٱباء كهنة وشمامسة، بحضور أمين سر المحافظ الأستاذ جورج بخاش ممثلا السيد محافظ مدينة حلب حسين دياب، فعاليات وحشد كبير من المؤمنين.

بداية، أعد أبناء الكنيسة استقبالا رسميا لغبطته على الطريق العام المؤدي إلى الكنيسة حيث رفعت اللافتات المرحبة والمهللة، وأقواس النصر، وعزف فرق الكشافة.

دخل إلى الكنيسة بتطواف روحي كنسي مهيب محاطا بالإكليروس والمؤمنين حاملين الصلبان مرتدين اللباس الأرمني التقليدي هاتفين بصوت واحد " مبارك الٱتي باسم الرب".

بعد الإنجيل المقدس، ألقى غبطته عظة باللغة الأرمنية توجه فيها إلى أبناء الكنيسة بالتعبير عن محبته واشتياقه للقياهم، ومؤكدا أن الشعب الأرمني هو الكنيسة الحية النابضة بالإيمان والصمود، داعيا إياهم إلى التمسك بالرجاء وفعل الإيمان والخدمة.

كما كانت كلمة لرئيس أساقفة حلب للأرمن الكاثوليك المطران بطرس مراياتي شكر فيها غبطته على هذه الزيارة الرعوية التي تحمل كل محبة ورجاء مؤكدا أن أبناء الكنيسة هم شعب يحمل سراج الأمل والرجاء.

في نهاية القدس، قدم كاهن الرعية الأب هايك ماكاريان هدية تذكارية لغبطته بمناسبة مرور خمسين عاما على كهنوته.

كما قدم للمطران المنتخب على أبرشية بغداد للأرمن الكاثوليك نرسيس جوزيف زاباريان هدية تذكارية تحمل صورة شفيعه.

في الختام التمس الجميع بركته الأبوية.