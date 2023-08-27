برلماني: مبادرات السيسي لدعم صحة المواطنين خير دليل لدعم ترشحه لفترة رئاسية جديدة

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عمل على مدار تسع سنوات على توفير حياة كريمة لكل المصريين في كافة المجالات، وعلى رأسها قطاع الصحة.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن أول اهتمامات الرئيس بالصحة كان مبادرة 100 مليون صحة التي تعد أحد الإنجازات الكبرى في المنظومة الصحية والتي نجحت في تغيير شكل ومضمون المنظومة في مصر.

وتابع رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن ثاني المبادرات الرئاسية لدعم صحة هى مبادرة إنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة وشملت المبادرة جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، ومبادرة دعم صحة المرأة للكشف عن الأورام، إضافة إلى دعم صحة المواطنين بمختلف فئاتهم، ومنها دعم صحة المرأة والأطفال حديثي الولادة، وطلاب المدارس، والكشف عن الأمراض الوراثية، والرعاية الصحية لكبار السن.

وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن الرئيس السيسي نجح في دعم صحة المواطنين كبداية للدخول للجمهورية الجديدة دون وجود أمراض وراثية تهدد صحة الجيل الجديد في المستقبل.

وأعلن النائب الدكتور علي مهران، دعمه وتأييده لترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة,، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.