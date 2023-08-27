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الأحد 27 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

طفلة تقتل والدها حرقًا في أطفيح

ارشيفية
ارشيفية
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أقدمت طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا على قتل والدها بفتح أسطوانة الغاز وأشعلت بيه النيران أثناء إشعاله سيجارة في منطقة أطفيح.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح من غرفة النجدة بمصرع شخص حرقا داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان، وبالفحص تبين وجود جثة شخص يبلغ من العمر 36 عامًا، به حروق في أماكن متفرقة من جسده.

وبعمل التحريات تبين أن نجلته تبلغ من العمر 15 عامًا، قامت بفتح أسطوانة الغاز واشتعلت النيران في جسد والدها أثناء اشعاله سيجاره ولقي مصرعه في الحال.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ التحقيق مع الطفله المتهمة.

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