فتاة تتخلص من حياتها لمرورها بأزمة نفسية بشبرا الخيمة

تخلصت فتاة عمرها 17 عاما من حياتها للأبد فى شبرا الخيمة دائرة قسم ثان، حيث قامت بتناول مادة سامة ولقيت مصرعها وجرى نقلها إلى أحد المستشفيات في القاهرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد بورود إشارة من أحد المستشفيات بوصول فتاة عمرها 17 عاما تناولت مادة سامة لمرورها بأزمة نفسية ولقيت مصرعها في الحال.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والفحص والمعاينة تبين أن الفتاة تمر بأزمة نفسية وتخلصت من حياتها وعدم وجود شبهة جنائية وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق، فأمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي.