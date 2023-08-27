اليابان تدين حملة تهديدات هاتفية واردة من الصين عقب تصريف مياه "فوكوشيما"

الأحد 27/أغسطس/2023 - 12:50 م

أدانت اليابان اليوم /الأحد/ حملة مضايقات وتهديدات هاتفية واردة من الصين إثر بدء اليابان تصريف مياه تبريد مفاعل "فوكوشيما"، وهي الخطة التي تعارضها الصين بشدة وعلقت على إثرها استيراد المأكولات البحرية اليابانية.

وحثت السفارة اليابانية في بكين السلطات الصينية على اتخاذ خطوات قانونية صارمة تجاه حملة الاتصالات الهاتفية الواردة من الصين، لمنظمات وأفراد في اليابان على خلفية تصريف مياه المفاعل، وذلك حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).

وذكرت السفارة أنه تم استهداف أفراد وجهات لا علاقة لها بخطة تصريف المياه كما يجري استهداف مواطنون يابانيون يعيشون في الصين، وطالبت السفارة مواطنيها في الصين بعدم استخدام اللغة اليابانية بصوت عال في الأماكن العامة.

وتابعت الشبكة أن وسائل التواصل الاجتماعي الصينية امتلأت بدعوات لإجراء اتصالات هاتفية مماثلة كما نشر عليها أرقام جهات يابانية عديدة منها البرلمان الياباني، مضيفة أن إحدى المدارس اليابانية في الصين تعرضت لهجوم بالحجارة لم يسفر عن وقوع إصابات بين الأفراد.

