مغادرة خبراء كوريين جنوبيين إلى اليابان لمراقبة تصريف المياه في فوكوشيما

الأحد 27/أغسطس/2023 - 10:28 ص

غادر 3 خبراء كوريين جنوبيين في مجال السلامة النووية إلى اليابان اليوم الأحد لمراقبة تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن مسؤول كوري جنوبي قوله "إن خبراء المعهد الكوري للسلامة النووية يعتزمون زيارة مكتب فوكوشيما للوكالة الدولة للطاقة الذرية التابع للأمم المتحدة"، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد مدة إقامة الخبراء بعد.

تأتي الزيارة بعد أن توصلت كوريا الجنوبية واليابان والوكالة الدولة للطاقة الذرية إلى اتفاق بشأن زيارة الخبراء الكوريين الجنوبيين إلى مكتب الوكالة الدولية للطاقة الذرية كل أسبوعين لمراقبة تصريف المياه الملوثة.

وبدأت اليابان في تصريف المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في المحيط يوم الخميس الماضي، على الرغم من المخاوف في كوريا الجنوبية والصين بشأن تأثيرها المحتمل على صحة الناس والبيئة.