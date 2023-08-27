أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ12 سفينة حربية في مهمة قتالية بالبحر الأسود

الأحد 27/أغسطس/2023 - 09:49 ص

أعلنت المتحدثة الاعلامية باسم قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني ناتاليا هومينيوك، صباح اليوم الأحد، أن الجيش الروسي يحتفظ بـ 12 سفينة حربية في مهمة قتالية في البحر الأسود، بما في ذلك حاملة صواريخ.

وقالت هومينيوك - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية -:" إن التهديد الصاروخي لا يزال قائما بالنسبة لأوكرانيا، حاملة الصواريخ لا تزال في مهمة قتالية بعد قيامها بمناورة بالانتقال من بحر آزوف إلى البحر الأسود والمجموعة البحرية للروس تتكون من 12 وحدة".

وأضافت هومينيوك "أنه وفقًا لذلك، فإن التهديد بشن هجوم صاروخي آخر على أراضي أوكرانيا لا يزال قائمًا، مع ذلك تمكن الجيش الأوكراني من إسقاط جميع صواريخ العدو المتجهة نحو كييف عند اقترابها من العاصمة الأوكرانية في الفترة الأخيرة".

