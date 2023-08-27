التصريح بدفن جثة شاب عثر عليه مقتولا بكرداسة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات في مقتل شاب بطلق ناري بكرداسة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه وطلبت تقريراً مفصلا حول ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

كما امرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث وتفريغها.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة كرداسة من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب مقتول بطلق ناري.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى عمرو.ج.ا، مصاب بطلق ناري.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.