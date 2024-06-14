السفير حسام زكي: ليبيا تعاني من انفصال المؤسسات وسوريا تئن اقتصاديا

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الوضع في ليبيا يعاني من هدوء حذر بسبب انفصال المؤسسات الليبية عن بعضها البعض، مضيفا: “التقينا ب3 رؤساء للأحزاب الليبية لتحقيق التوافق بينهم”.

وأضاف السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن سوريا تعاني اقتصاديا بسبب الحرب وهناك لجنة عربية للتقريب بين المتنازعين، مؤكدا أن سوريا تعاني حاليا من مشكلات التهريب والمخدرات ولاجئين مواطنيها بعدة دول.

وكشف السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أنه لابد من شغل منصب رئيس الجمهورية، في لبنان في أقرب وقت حتى لا نجد أنفسنا أمام طريق الهاوية في لبنان، مشيرا أن انخراط حزب الله في الحرب على غزة قد يدفع لبنان إلى مواجهة مع إسرائيل واللبنانيون قد يدفعون الثمن.

كما نوه السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: “نقوم بتحركات سياسية ولقاءات كثيرة لوقف الحرب على غزة مشيرا إلى أن الوضع الفلسطيني استراتيجيا موقفهم في صعود والاحتلال في هبوط”.

وأشار السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، خلال اللقاء أن حرب السودان منسية إعلاميا فقط ولكنها ليست منسية بالنسبة للجامعة العربية، ولدينا اجتماع في القريب العاجل مع دول الوسطاء لوقف الحرب في السودان وهي حرب حزينة ومؤسفة موضحا أن المجاعة تهدد السودان بسبب تدمير المحاصيل الزراعية ، لافتا إلى أن مصر أكثر الدول استقبالا للنازحين من السودان.