شهداء وإصابات في قصف إسرائيلي لمنزل بحي التفاح شرق مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية،اليوم السبت، بسقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة "الجماصي" في شارع الشعف بالقرب من مقبرة البطش بحي التفاح شرق مدينة غزة.

ومنذ قليل، نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهداف على محيط سوق البسطات في الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما استشهد مساء أمس الجمعة، مواطن فلسطيني جراء قصف إسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، واستهدفت مدفعية الاحتلال حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ومنطقة الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وفلسطينيين، خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية برقة شمال غرب نابلس،أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام.