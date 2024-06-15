بتوقيع محمد سامي.. عمرو سعد يشارك في دراما رمضان 2025

يعكف المخرج محمد سامي على التحضير لعمل درامي ضخم من تأليفه ومن بطولة النجم عمرو سعد وإنتاج صادق الصباح، للعرض ضمن الموسم الرمضاني المقبل، ولم يتم الاستقرار على اسم المُسلسل حتى الآن.

وانتهى بالفعل المُخرج محمد سامي من وضع الإطار الدرامي العام للمُسلسل، وكتب بالفعل الحلقات الأولى منه، ويُعد هذا هو التعاون التليفزيوني الأول بين عمرو سعد ومحمد سامي، وسيُعرض خلال موسم رمضان 2025.

ويأتي الاستقرار على اختيار هذا العمل من جانب قنوات MBC مصر.

ومن جانبه أشار المخرج محمد سامي، أنه سعيد جدًا بالعمل التليفزيوني الأول مع النجم عمرو سعد، وقال إنه ممثل كبير جدًا وموهوب وحالت الظروف أن نجتمع في عمل درامي من قبل ونأمل أن يُحقق المُسلسل الجديد نجاح كبير.

وأشار إلى أن المسلسل الجديد سيشهد تجهيزات وتحضيرات مُختلفة وغير مسبوقة في مجال الدراما التليفزيونية، ومفاجآت كبيرة في احداث المسلسل من حيث الشكل والمضمون والتصوير والتقنيات الفنية والبشرية وأماكن التصوير.