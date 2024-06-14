الرجاء يتوج بلقب الدوري المغربي للمرة الـ 13 في تاريخه

توج فريق الرجاء البيضاوي، اليوم الجمعة، بلقب الدوري المغربي للموسم الكروي 2023-2024، بعد فوزه على مولودية وجدة بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وحصد الرجاء لقبه الثالث عشر من بطولة الدوري المغربي، وذلك لأول مرة بعد غياب 4 مواسم عن منصات التتويج

وتمكن الرجاء من حسم اللقب لصالحه بعد صراع شرس مع الجيش الملكي حامل اللقب، امتد حتى الجولة الأخيرة.

وفاز الرجاء على مولودية وجدة بثلاثية نظيفة، في الجولة الأخيرة من الدوري المغربي، في حين لم يستفد الجيش الملكي من انتصاره على الفتح الرباطي ليكتفي بالمركز الثاني برصيد 71 نقطة.

افتتح عبد الله خفيفي التسجيل للرجاء في الدقيقة 34، قبل أن يضيف يسري بوزوق ثنائية من ركلتي جزاء في الدقيقتين 45+1 و64.

وبات الرجاء، أول فريق يحصد لقب الدوري المغربي بدون أي خسارة، كما أصبح أول فريق يتخطى حاجز الـ70 نقطة في تاريخ الدوري المغربي ويفوز باللقب.

وبذلك، تأهل الرجاء إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل، رفقة الجيش الملكي بصفته وصيفًا، بعدما وصل إلى 72 نقطة على الصدارة، بينما خسر الثاني اللقب بفارق نقطة وحيدة.

فرصة الوداد في التأهل الأفريقي

ويمكن لفريق الوداد أن يحصل على بطاقة التأهل إلى كأس الكونفيدرالية الأفريقية في الموسم القادم، في حال بلوغ الرجاء والجيش الملكي لنهائي كأس العرش المغربي.